La mamma di Andrea Bocelli: "Io non ho mai pianto" (Foto) (Di domenica 13 dicembre 2020) Edi Bocelli, la mamma di Andrea Bocelli: c'è la sua voce a Domenica In, ci sono le immagini di quando era giovanissima con suo figlio tra le braccia, il racconto della cecità dell'artista (Foto). "Io non ho mai pianto. Mi accorsi fino dall'inizio che gli dava noia la luce del sole e fu il professore di Pisa che me lo rivelò, erano i primi mesi della sua vita. L'aiuto che mi ha dato la musica è stato tutto" confida la mamma di Andrea Bocelli. "Lei è stata molto forte in una famiglia di campagna che si è trovata ad affrontare problemi sconosciuti", la madre ha preso la situazione in mano e sono andati avanti. La musica che sua mamma gli faceva ascoltare lo rilassava, alle prime note Andrea smetteva di piangere.

La mamma di Andrea Bocelli: "Io non ho mai pianto" (Foto)