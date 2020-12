La lezione della Brexit | fuori dall’Ue è peggio

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 13 dicembre 2020) Oggi dovrebbe essere l’ultimo giorno per chiudere la partita. Ma il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas si è già portato avanti: «I colloqui non devono fallire solo perché è necessario qualche giorno in più». Tradotto: non ci impiccheremo ad una data. E si capisce visto che i due Paesi con i quali la Germania vanta i maggiori surplus di esportazione sono Stati Uniti e Gran Bretagna. Su 224 miliardi di euro di attivi fra import e export nel 2019, 47,3 miliardi vengono dagli Stati Uniti e 40,8 miliardi dal Regno Unito. Con l’America di Trump gli spazi per le esportazioni tedesche si sono ridotti e adesso con lail conto per Berlinora.