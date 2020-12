La Germania conferma il lockdown duro per Natale | chiusi negozi e scuole fino al 10 gennaio Merkel | «Le misure finora non hanno funzionato»

TgLa7 : #Germania, #Merkel conferma il #lockdown duro: 'Misure di novembre non hanno funzionato' #contagi #covid #morti - askanews_ita : #Merkel conferma il nuovo #lockdown in Germania fino al 10 gennaio. #COVID19 - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Germania, Merkel conferma: 'Lockdwon duro dal 16 dicembre' #Covid #ANSA - DeSantis1948 : Germania: Merkel conferma lockdwon duro dal 16 dicembre - Ultima Ora - ANSA - woland1964 : Germania: Merkel conferma lockdwon duro dal 16 dicembre - Ultima Ora - ANSA -

Per questo l'esecutivo conferma la linea del rigore, anche se pensa a minime deroghe. Annunciato per gennaio l'inizio delle vaccinazioni anti-Covid. In Germania Angela Merkel conferma il lockdwon duro ...La Germania ha optato per un lockdown più duro a partire dal 16 dicembre. Lo ha spiegato Angela Merkel, confermando che il commercio al dettaglio resterà fermo fino al 10 gennaio. "Le misure stabilite ...