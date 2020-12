La galassia del M5s 'esplode' sui social per il Mes (Di domenica 13 dicembre 2020) AGI - La riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità (in questo caso non si tratta del Mes sanitario), è stata approvata; dopo aver ricevuto l'approvazione della Camera con 314 sì, 239 contrari e 9 astenuti, in Senato la risoluzione presentata dalla maggioranza è passata. Un risultato preceduto da discussioni, polemiche, tensioni profonde nel Governo fino a ipotizzarne la caduta. Non si è trattato di un voto sull'approvazione definitiva del Mes, il Parlamento infatti si è limitato ad approvare le argomentazioni che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte presenterà al prossimo vertice europeo. Eppure all'interno del Movimento 5 Stelle si è verificata una escalation di tensioni con il rischio di espulsioni e sanzioni disciplinari di alcuni membri. Le divisioni sono profondissime sia tra i parlamentari del Movimento che nella “base” dei militanti e attivisti, al punto che ... Leggi su agi (Di domenica 13 dicembre 2020) AGI - La riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità (in questo caso non si tratta del Mes sanitario), è stata approvata; dopo aver ricevuto l'approvazione della Camera con 314 sì, 239 contrari e 9 astenuti, in Senato la risoluzione presentata dalla maggioranza è passata. Un risultato preceduto da discussioni, polemiche, tensioni profonde nel Governo fino a ipotizzarne la caduta. Non si è trattato di un voto sull'approvazione definitiva del Mes, il Parlamento infatti si è limitato ad approvare le argomentazioni che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte presenterà al prossimo vertice europeo. Eppure all'interno del Movimento 5 Stelle si è verificata una escalation di tensioni con il rischio di espulsioni e sanzioni disciplinari di alcuni membri. Le divisioni sono profondissime sia tra i parlamentari del Movimento che nella “base” dei militanti e attivisti, al punto che ...

