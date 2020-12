La foto di Zaniolo che scatena il caos | un dettaglio molto compromettente | ecco chi adesso sogna

(Di domenica 13 dicembre 2020) Basta una. Basta unaa farre i tifosi della Juventus. Lo scatto in questione è quello pubblicato da Nicolòsu Instagram. Il calciatore della Roma, fermo da tre mesi dopo un nuovo grave infortunio, ha pubblicato unache lo ritrae sul campo dell'Allianz Stadium, quello della Juventus.accompagnata, nei commenti, da un solo cuore rosso. E insomma, tanto è bastato are illazioni e speranze. Tra i vari commenti, si leggeva: "Dai che dal prossimo anno quello stadio sarà la tua nuova casa", o ancora "l'Allianz Stadium ti aspetta", "vieni alla Juve". Tra i tifosi bianconeri, insomma, molti credono all'arrivo di. E chissà cosa ne pensano i tifosi della Roma, di quello scatto un poco ambiguo...

Sognare non costa nulla, anche per i tifosi della Juventus che hanno "invaso" in massa i profili social di Nicolò Zaniolo. Galeotto fu lo scatto pubblicato su Instagram dal giovane talento giallorosso ...Il 22 continua a recuperare dal brutto infortunio al ginocchio Nicolò Zaniolo prosegue nel suo percorso riabilitativo. In attesa di poter tornare a correre sul campo, il classe ’99 lavora in piscina, ...