La fila è lunghissima: Sempre più poveri alle mense solidali (VIDEO) (Di domenica 13 dicembre 2020) Le immagini colpiscono per ciò che possono in realtà significare, l’aumento dato dalla crisi, della soglia di povertà nel paese. fila mensa poveri (Facebook)poveri in aumento, è questo il dato testimoniabile dalle associazioni di volontariato che organizzano mense, e consegne di pasti caldi in strada. Sempre più persone aderiscono alle iniziative, Sempre più persone si presentano ogni giorni presso le sedi preposte, per sedersi a tavola e condividere con altre persone, un pasto caldo. L’allarme è lanciato dalle stesse organizzazioni, che ad ogni appuntamento trovano nuovi ospiti ai quali fornire sostentamento. Il caso di Milano, con la mensa di Viale Tibaldi, organizzata dall’associazione Pane Quotidiano, che ogni ... Leggi su chenews (Di domenica 13 dicembre 2020) Le immagini colpiscono per ciò che possono in realtà significare, l’aumento dato dalla crisi, della soglia di povertà nel paese.mensa(Facebook)in aumento, è questo il dato testimoniabile dassociazioni di volontariato che organizzano, e consegne di pasti caldi in strada.più persone aderisconoiniziative,più persone si presentano ogni giorni presso le sedi preposte, per sedersi a tavola e condividere con altre persone, un pasto caldo. L’allarme è lanciato dstesse organizzazioni, che ad ogni appuntamento trovano nuovi ospiti ai quali fornire sostentamento. Il caso di Milano, con la mensa di Viale Tibaldi, organizzata dall’associazione Pane Quotidiano, che ogni ...

2rMarzia : RT @filippo_procino: @preppy57 Guardate questa fila lunghissima, sembra non finire mai. Poi pensate al cenone che non sarà come gli altri a… - Annarella2020 : @filippo_procino @preppy57 Guardiamo la fila lunghissima, l'anno prossimo col taglio delle pensioni sarà ancora più… - ginopino009 : @pikopik93734192 @dariodivico Fila lunghissima di gente in attesa di un pasto gratis a pochi passi dal centro di Milano - BianchiLuigia : RT @filippo_procino: @preppy57 Guardate questa fila lunghissima, sembra non finire mai. Poi pensate al cenone che non sarà come gli altri a… - lookatbald : RT @filippo_procino: @preppy57 Guardate questa fila lunghissima, sembra non finire mai. Poi pensate al cenone che non sarà come gli altri a… -

Ultime Notizie dalla rete : fila lunghissima Milano, l’interminabile fila di chi chiede un pasto Corriere TV La fila è lunghissima: Sempre più poveri alle mense solidali (VIDEO)

La fila all’esterno dei punti dell’associazione si può ormai dire chilometrica, con sempre nuovi ospiti, che, come detto, in anonimato, chiedono un piatto caldo e la disponibilità di rispettare il ...

Il feretro di Paolo Rossi a Vicenza, aperta la camera ardente allo stadio Menti

VICENZA - Una lunga fila, ininterrotta, di tifosi, è sfilata oggi - 11 dicembre - davanti al feretro di Paolo Rossi, posto sul tappeto erboso dello stadio Romeo Menti, ...

La fila all’esterno dei punti dell’associazione si può ormai dire chilometrica, con sempre nuovi ospiti, che, come detto, in anonimato, chiedono un piatto caldo e la disponibilità di rispettare il ...VICENZA - Una lunga fila, ininterrotta, di tifosi, è sfilata oggi - 11 dicembre - davanti al feretro di Paolo Rossi, posto sul tappeto erboso dello stadio Romeo Menti, ...