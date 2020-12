La figura pietosa di Toninelli in aula? Indiscreto dal tribunale: ciò che ancora non sapevate (Di domenica 13 dicembre 2020) Danilo Toninelli, così ha detto ieri ripetutamente in tribunale di fronte al giudice per le indagini preliminari, non ricorda. O forse sì. Magari si è confuso, parlava di un'altra cosa. O forse, stando alla ricostruzione dei fatti - rilanciata poi dalle principali agenzie di stampa - ha commesso nuove clamorose gaffe. Uscito dall'aula bunker di Catania, l'ex ministro grillino ai Trasporti e alle Infrastrutture ha comunque ostentato sicurezza: «Per l'assegnazione del porto sicuro c'è un mandato unico al ministro dell'Interno, che è il responsabile. Stiamo assistendo invece al tentativo di scaricare le responsabilità sul ministero dei Trasporti». Toninelli, chiamato a deporre sul caso della nave Gregoretti, innanzi ai cronisti si è chiamato fuori: «Questo è un tentativo dell'uomo che diceva di difendere i confini ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Danilo, così ha detto ieri ripetutamente indi fronte al giudice per le indagini preliminari, non ricorda. O forse sì. Magari si è confuso, parlava di un'altra cosa. O forse, stando alla ricostruzione dei fatti - rilanciata poi dalle principali agenzie di stampa - ha commesso nuove clamorose gaffe. Uscito dall'bunker di Catania, l'ex ministro grillino ai Trasporti e alle Infrastrutture ha comunque ostentato sicurezza: «Per l'assegnazione del porto sicuro c'è un mandato unico al ministro dell'Interno, che è il responsabile. Stiamo assistendo invece al tentativo di scaricare le responsabilità sul ministero dei Trasporti»., chiamato a deporre sul caso della nave Gregoretti, innanzi ai cronisti si è chiamato fuori: «Questo è un tentativo dell'uomo che diceva di difendere i confini ...

