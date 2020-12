La Cina dice di aver eliminato la povertà assoluta. Ed è vero (pur con metodi discutibili) (Di domenica 13 dicembre 2020) Il governo cinese ha annunciato di aver eradicato la povertà assoluta nel paese. I metodi utilizzati per raggiungere i risultati lasciano però spazio alle critiche, a partire dal dislocamento forzato. Ora la sfida è su rischi di ricadute e disuguaglianze. di Alessia Amighini, Irene Solmone e Massimo Taddei (Fonte: lavoce.info) Raggiunto l’obiettivo lanciato nel 2012 Il 23 novembre il governo cinese ha dichiarato di aver eradicato la povertà assoluta nel paese, un obiettivo ambizioso annunciato nel 2012, quando le persone in quelle condizioni erano ancora quasi 90 milioni. Il presidente Xi Jinping è stato il primo leader cinese a essersi impegnato non solo a ridurre l’incidenza della povertà, ma a eliminarla totalmente, mentre una migliore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Il governo cinese ha annunciato dieradicato lanel paese. Iutilizzati per raggiungere i risultati lasciano però spazio alle critiche, a partire dal dislocamento forzato. Ora la sfida è su rischi di ricadute e disuguaglianze. di Alessia Amighini, Irene Solmone e Massimo Taddei (Fonte: lavoce.info) Raggiunto l’obiettivo lanciato nel 2012 Il 23 novembre il governo cinese ha dichiarato dieradicato lanel paese, un obiettivo ambizioso annunciato nel 2012, quando le persone in quelle condizioni erano ancora quasi 90 milioni. Il presidente Xi Jinping è stato il primo leader cinese a essersi impegnato non solo a ridurre l’incidenza della, ma a eliminarla totalmente, mentre una migliore ...

