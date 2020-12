La casa di Paolo Rossi è stata svaligiata durante i suoi funerali (Di domenica 13 dicembre 2020) La casa di Paolo Rossi, a Bucine, in Toscana, è stata saccheggiata dai ladri. È successo questo sabato, mentre tutta l’Italia piangeva la scomparsa del Campione. La moglie, tornando a casa, ha trovato in casa il caos come conseguenza del furto e sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri del Comando provinciale di Arezzo. Oltre all’orologio di Rossi, un Rolex, sembrerebbe che siano stati sottratti un centinaio di euro in contanti e qualche gioiello di valore non ingente. Si attende tuttavia che la moglie faccia ulteriori verifiche per accertarsi che non manchino altri oggetti. I rapinatori non avrebbero lasciato impronte e per entrare sembra che abbiano forzato una finestra. L’ipotesi è che ad agire sia stata una banda organizzata, mentre ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 13 dicembre 2020) Ladi, a Bucine, in Toscana, èsaccheggiata dai ladri. È successo questo sabato, mentre tutta l’Italia piangeva la scomparsa del Campione. La moglie, tornando a, ha trovato inil caos come conseguenza del furto e sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri del Comando provinciale di Arezzo. Oltre all’orologio di, un Rolex, sembrerebbe che siano stati sottratti un centinaio di euro in contanti e qualche gioiello di valore non ingente. Si attende tuttavia che la moglie faccia ulteriori verifiche per accertarsi che non manchino altri oggetti. I rapinatori non avrebbero lasciato impronte e per entrare sembra che abbiano forzato una finestra. L’ipotesi è che ad agire siauna banda organizzata, mentre ...

Agenzia_Ansa : Furto in casa di Paolo Rossi. Abitazione di Bucine svaligiata nel giorno dei funerali #ANSA - MediasetTgcom24 : Furto in casa di Paolo Rossi, nel giorno dei suoi funerali - Corriere : Furto a casa di Paolo Rossi durante il suo funerale: rubati gioielli ma non i cimeli sportivi del campione - annamariabaga : RT @gioveron: Spero che quei maiali che hanno rubato in casa di Paolo Rossi mentre c'erano i funerali, stiano cagando l'anima. - sorriso1971 : RT @RobertoRenga: Rubare a casa di Paolo Rossi durante il funerale: di peggio non c'è, toccato il sottofondo, raschiato il barile della dis… -