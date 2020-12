Khedira: “Il mio obiettivo è lasciare la Juve a gennaio. Voglio giocare di nuovo a calcio” (Di domenica 13 dicembre 2020) Il centrocampista della Juventus, Sami Khedira, ha rilasciato un’intervista alla Bild in cui dichiara di voler abbandonare già a gennaio il club bianconero. “Sono aperto a una nuova sfida. Ho passato un brutto periodo e Voglio giocare di nuovo a calcio, lottando per i tre punti settimana dopo settimana. Non vedo l’ora di farlo, è ciò che Voglio. Mi sento ancora con molta forza ed energia, quindi non ho come obiettivo l’estate del 2021, ma dicembre e gennaio. Cambiare squadra? Sì è realistico, il mio obiettivo principale è quello“. Sul futuro: “Non escludo nulla in Bundesliga”. Ma c’è anche l’Everton: “Con Ancelotti parliamo al telefono e ci scriviamo. Conosce la mia situazione”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 dicembre 2020) Il centrocampista dellantus, Sami, ha rilasciato un’intervista alla Bild in cui dichiara di voler abbandonare già ail club bianconero. “Sono aperto a una nuova sfida. Ho passato un brutto periodo edia calcio, lottando per i tre punti settimana dopo settimana. Non vedo l’ora di farlo, è ciò che. Mi sento ancora con molta forza ed energia, quindi non ho comel’estate del 2021, ma dicembre e. Cambiare squadra? Sì è realistico, il mioprincipale è quello“. Sul futuro: “Non escludo nulla in Bundesliga”. Ma c’è anche l’Everton: “Con Ancelotti parliamo al telefono e ci scriviamo. Conosce la mia situazione”. L'articolo ilNapolista.

Gaaatsu334 : @romeoagresti @goal Il contratto di Khedira andrebbe pagato di tasca propria da chi lo ha rinnovato - raccattapalle : @romeoagresti @goal Non capisco tutta questa euforia... risolvere il contratto con Khedira dovendogli pagare l'inga… - napolista : #Khedira: “Il mio obiettivo è lasciare la #Juve a gennaio. Voglio giocare di nuovo a calcio” Alla Bild: “Ho passato… - Biancon3ro1897 : Pure il coraggio di parlare. Questa estate quando è stato messo fuori dal progetto e si è imputato forse dormiva. M… - Hortomuso : @romeoagresti @goal In esclusiva il dialogo tra Paratici e Khedira per farlo rescindere -

Ultime Notizie dalla rete : Khedira “Il Bundesliga, Augsburg-Mainz: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli