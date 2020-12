Khedira | “A gennaio all’Everton? Parlo spesso con Ancelotti”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Intervistato da la Bild, Sami, centrocampista della Juventus, ormai ai margini del club, ha parlato del futuro, che già apotrebbe essere in un altro club. Queste le sue parole: “Sono aperto a nuove sfide. Ho passato un brutto periodo e voglio giocare di nuovo a calcio, sento di stare bene, di poter ancora dire la mia. Non vedo l’ora di rimettere piede in campo. Futuro? Ho molte forze ancora, quindi non guardo all’estate ma penso a. Un cambiamento è realistico e punto a quello. Stoccarda? Non escludo nulla in Bundesliga. La squadra è su una buona strada. Everton?con Ancelotti, conosce la mia situazione. Mi stima, io stimo lui, la Premier mi stimola tanto, vedremo. Potrei comunque trovare anche un club fuori dall’Inghilterra. Sarebbe molto divertente andare in una ...