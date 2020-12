Kessié: «Mai pensato di andare via. Voglio restare al Milan» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Parma Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Parma. «Ha ragione il mister perché non siamo usciti dal campo contenti per il pareggio, volevamo vincere. Con Pioli e con i nuovi giocatori c’è coesione nello spogliatoio. Io non ho mai avuto l’intenzione di andare via, e anche la società non mi ha mai detto che sarei stato ceduto. Ho un contratto e resto al Milan». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Franck, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Parma Franck, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Parma. «Ha ragione il mister perché non siamo usciti dal campo contenti per il pareggio, volevamo vincere. Con Pioli e con i nuovi giocatori c’è coesione nello spogliatoio. Io non ho mai avuto l’intenzione divia, e anche la società non mi ha mai detto che sarei stato ceduto. Ho un contratto e resto al». Leggi su Calcionews24.com

