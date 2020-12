Katia Follesa naso rifatto | “Non voglio essere criticata” | L’esilarante video dell’attrice (Di domenica 13 dicembre 2020) Conduttrice irriverente, comica vulcanica e carattere esplosivo, Katia Follesa è sicuramente tra i volti femminili più apprezzati della televisione italiana. La biondissima Katia, nelle ultime ore, ha postato su Instagram un video in cui “dimostra” di aver rifatto il naso. Scopriamo subito la reazione dei fan e tutta la verità sulla sua decisione. Un fiume L'articolo Katia Follesa naso rifatto “Non voglio essere criticata” L’esilarante video dell’attrice proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 13 dicembre 2020) Conduttrice irriverente, comica vulcanica e carattere esplosivo,è sicuramente tra i volti femminili più apprezzati della televisione italiana. La biondissima, nelle ultime ore, ha postato su Instagram unin cui “dimostra” di averil. Scopriamo subito la reazione dei fan e tutta la verità sulla sua decisione. Un fiume L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

cocochanel8996 : Comunque se fino a prima Katia Follesa era simpatica ora si è super montata la testa anche lei e sopratutto quel pr… - surrevnder : @nick_olaus TI GIURO AMO SEMBRAVO KATIA FOLLESA SU QUELLA SEDIA A FARE AAAHAAAAAAAA - SerieTvserie : Social Family, Katia Follesa e Angelo Pisani in una docu sit-com per Real Time - tvblogit : Social Family, Katia Follesa e Angelo Pisani in una docu sit-com per Real Time - zazoomblog : Katia Follesa e Angelo Pisani portano la loro Social Family su Real Time - #Katia #Follesa #Angelo #Pisani -