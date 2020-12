Kate Middleton oscurata dalla sorella Pippa: tutti vogliono il maglione da 10 euro (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo l’elezione di Meghan Markle a reale più famosa, a oscurare Kate Middleton ci pensa la sorella Pippa. Il look della 37enne ha infatti conquistato i fan della Royal Family e ora tutti vogliono il suo maglione, costato solo 10 euro. Il 2020 è stato senza dubbio l’anno di Kate che, a causa dell’emergenza Coronavirus, ha preso insieme a William le redini della famiglia reale. Mentre Carlo era malato e la Regina in isolamento, i duchi di Cambridge hanno gestito i numerosi impegni della Sovrana e portato avanti la monarchia. Kate in particolare ha dimostrato di essere all’altezza del compito che le è stato assegnato, mostrandosi sempre impeccabile. Poco prima di Natale lei e il primogenito di Diana sono partiti per un ... Leggi su dilei (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo l’elezione di Meghan Markle a reale più famosa, a oscurareci pensa la. Il look della 37enne ha infatti conquistato i fan della Royal Family e orail suo, costato solo 10. Il 2020 è stato senza dubbio l’anno diche, a causa dell’emergenza Coronavirus, ha preso insieme a William le redini della famiglia reale. Mentre Carlo era malato e la Regina in isolamento, i duchi di Cambridge hanno gestito i numerosi impegni della Sovrana e portato avanti la monarchia.in particolare ha dimostrato di essere all’altezza del compito che le è stato assegnato, mostrandosi sempre impeccabile. Poco prima di Natale lei e il primogenito di Diana sono partiti per un ...

