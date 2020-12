Kam Eki Cahayadi è il vincitore della terza edizione di All Together Now (Di domenica 13 dicembre 2020) Trionfa Eki che si aggiudica la terza edizione di All Together Now. Il music show di Michelle Hunziker è stato un successo in termini di ascolto, una gara serrata in cui Eki ha prevalso su Dalila Cavalera. Eki ha vinto aggiudicandosi il voto combinato assegnato dai giudici J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga e dai 100 componenti del Muro. Kam Eki Cahayadi riceve un premio da 50 mila euro. Ha 33 anni ed è originario di Giacarta. Emozionatissimo il vincitore di All Together Now. Quando Hunziker ha pronunciato il suo nome è caduto in ginocchio, ha appoggiato il volto a terra, poi alzato gli occhi al cielo. Leggi su laprimapagina (Di domenica 13 dicembre 2020) Trionfa Eki che si aggiudica ladi AllNow. Il music show di Michelle Hunziker è stato un successo in termini di ascolto, una gara serrata in cui Eki ha prevalso su Dalila Cavalera. Eki ha vinto aggiudicandosi il voto combinato assegnato dai giudici J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga e dai 100 componenti del Muro. Kam Ekiriceve un premio da 50 mila euro. Ha 33 anni ed è originario di Giacarta. Emozionatissimo ildi AllNow. Quando Hunziker ha pronunciato il suo nome è caduto in ginocchio, ha appoggiato il volto a terra, poi alzato gli occhi al cielo.

