Juventus | Ronaldo | il segreto di Pirlo e gli obiettivi stagionali

(Di domenica 13 dicembre 2020) Cristianoha svelato gliprincipali delladopo la doppietta messa a segno nel match vinto, per 3-1, contro il Genoa. L’attaccante è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ne ha approfittato anche per complimentarsi con il suo allenatore, Andrea, che ha saputo gestire la squadra dopo la partita di Champions.: le parole di“Il nostro obiettivo è vincere sempre, era una partita difficile. Sono contento per il record personale, ma l’obiettivo erano i tre punti. Molto importante, perchè dopo aver contro una squadra come il Barcellona trovi molta più fiducia, trovi la forza di venire qui, a fare una partita contro il Genoa che ha fatto una partita difensiva, e cercare di fare questo risultato. Leggi anche:Genoa, ...

Per Paulo può essere un nuovo inizio. Poi la doppietta di Ronaldo che ha trovato il modo migliore per festeggiare la centesima presenza in bianconero: 3-1 per la Juve e tutti a casa. Ma forse a ...Cristiano Ronaldo ha svelato gli obiettivi principali della Juventus dopo la doppietta messa a segno nel match vinto, per 3-1, contro il Genoa. L’attaccante è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e n ...