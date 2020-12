Juventus | Pirlo | “Siamo sulla strada giusta | dobbiamo continuare così Dybala? Meritava una serata così”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo l'impresa di Barcellona, lainfligge altre 3 reti al Genoa e tiene il passo delle big. La squadra disi rivela convincente sotto il piano del gioco, confermando la crescita messa in mostra nelle ultime uscite: "L'atteggiamento oggi era molto importante - affermaa Sky Sport - , dovevamo subito cancellare la vittoria di Barcellona e fare una grande partita, sapevamo che il Genoa avrebbe fatto una gara tosta. Quando subisci un tiro ed un gol non è mai bello, ma siamo stati bravi a non mollare e siamo stati premiati".poi passa alle coccole per: "Paulo sta meglio, aveva bisogno di questa rete per sbloccarsi, lo aspettavamo e adesso che è tornato al gol vogliamo ancora di più". La crescita della Juve è evidente anche per l'allenatore bianconero: "Stiamo migliorando ...