Juventus | Pirlo | «Che fastidio quel gol Dybala? Lo aspettavamo»

(Di domenica 13 dicembre 2020) Andrea, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Genoa Andrea, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Genoa. LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 APPROCCIO – «L’atteggiamento era la cosa principale, dovevamo cancellare la partita di mercoledì. Sapevamo di incontrare una squadra chiusa, ma siamo stati bravi ad avere pazienza. Siamo stati bravi ad avere la partita in mano». GOL SUBITO – «Dàperché avevo sbloccato la partita, e invece di marcare abbiamo guardato. Siamo stati bravi a reagire».– «Paulo sta meglio, aveva bisogno di questo gol per sbloccarsi mentalmente e fisicamente. Ha fatto una buona ...

La Juventus vince in casa del Genoa con Dybala e la doppietta di Ronaldo, al termine dell'incontro il tecnico bianconero Andrea Pirlo commenta a Sky Sport: "L'atteggiamento era la cosa principale, la ...GENOVA – La Juventus ritrova Dybala e Dybala ritrova la Juventus. In quello che sarà ricordato come l’assedio di Marassi, la buona partita e il gol dell’argentino sono un eccellente segnale per Andrea ...