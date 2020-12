Juventus, Dybala: «Rinnovo? Troppe cose non vere. Sull’abbraccio con Pirlo…» (Di domenica 13 dicembre 2020) Paulo Dybala è tornato al gol in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni dopo la vittoria contro il Genoa che da continuità ai bianconeri Paulo Dybala è tornato al gol anche in Serie A. I bianconeri hanno trovato il terzo successo in una settimana e anche il numero 10 si è messo in luce al Ferraris. Ecco le parole dell’attaccante della Juventus a Sky Sport. IL GOL – «Penso che per noi attaccanti segnare ci dà tanta fiducia, io ne avevo bisogno. Era da tante partite che non ero sereno per giocare, non ero io, sono uno a cui piace toccare tanto la palla. Questo mi mancava tantissimo, spero possa darmi fiducia per le prossime partite. L’anno scorso ho fatto un anno incredibile, quest’anno sembrava tutto il contrario. Guardavo mille cose, oggi forse non ho fatto una grande partita ma questo gol mi da tanto. Io sereno? Se ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Pauloè tornato al gol in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni dopo la vittoria contro il Genoa che da continuità ai bianconeri Pauloè tornato al gol anche in Serie A. I bianconeri hanno trovato il terzo successo in una settimana e anche il numero 10 si è messo in luce al Ferraris. Ecco le parole dell’attaccante dellaa Sky Sport. IL GOL – «Penso che per noi attaccanti segnare ci dà tanta fiducia, io ne avevo bisogno. Era da tante partite che non ero sereno per giocare, non ero io, sono uno a cui piace toccare tanto la palla. Questo mi mancava tantissimo, spero possa darmi fiducia per le prossime partite. L’anno scorso ho fatto un anno incredibile, quest’anno sembrava tutto il contrario. Guardavo mille, oggi forse non ho fatto una grande partita ma questo gol mi da tanto. Io sereno? Se ...

