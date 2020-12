Juventus, De Ligt chiama Haaland: “Bravo, il Golden Boy mi ha portato a Torino” (Di domenica 13 dicembre 2020) Juventus – De Ligt a Torino è stato uno dei migliori colpi della gestione Paratici. Il giovane centrale olandese si sta dimostrando sempre più invalicabile ed è ormai una certezza per i bianconeri. In un messaggio destinato a Tuttosport, Matthijs de Ligt è tornato a parlare della vittoria del Golden Boy, premio per il miglior giovane d’Europa che quest’anno è finito tra le mani di Erling Haaland. L’attaccante norvegese è da sempre uno degli obiettivi della Juventus. Juventus, De Ligt chiama Haaland A Tuttosport, De Ligt si complimenta con l’amico Haaland per la vittoria del Golden Boy, con un messaggio che fa sognare i tifosi. Infatti l’olandese sembra quasi invitare ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 13 dicembre 2020)– Dea Torino è stato uno dei migliori colpi della gestione Paratici. Il giovane centrale olandese si sta dimostrando sempre più invalicabile ed è ormai una certezza per i bianconeri. In un messaggio destinato a Tuttosport, Matthijs deè tornato a parlare della vittoria delBoy, premio per il miglior giovane d’Europa che quest’anno è finito tra le mani di Erling. L’attaccante norvegese è da sempre uno degli obiettivi della, DeA Tuttosport, Desi complimenta con l’amicoper la vittoria delBoy, con un messaggio che fa sognare i tifosi. Infatti l’olandese sembra quasi invitare ...

forumJuventus : #GenoaJuve, oggi ore 18. Formazioni GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Dybala e Ronaldo in attacco, Kulusevski sulla trequarti.… - Alfremartinezz : Juventus: Buffon,Cuadrado, Danilo, De Ligt, Bonucci ,Alex Sandro, Arthur,Ramsey,McKennie, Cristiano y Morata. - GoalItalia : De Ligt, in ordine, per Raiola... ?? Capitano della Juventus ?? Difensore più forte al Mondo ?? Pallone d'Oro ?? P… - RosyProietti : RT @forumJuventus: #GenoaJuve, oggi ore 18. Formazioni GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Dybala e Ronaldo in attacco, Kulusevski sulla trequarti. De L… - SohrabAkram10 : RT @forumJuventus: #GenoaJuve, oggi ore 18. Formazioni GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Dybala e Ronaldo in attacco, Kulusevski sulla trequarti. De L… -