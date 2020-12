Juventus | Buffon dedica la vittoria con il Genoa a Paolo Rossi | il messaggio

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 dicembre 2020) Gigiha un pensiero perdopo ladellasul. Ecco le parole del portiere bianconero Gigiha festeggiato la grandedellasul. Il numero 77 bianconero non è entrato in campo ma ha seguito i bianconeri dalla panchina ed ha avuto un pensiero nobile dopo la. Il portiere della, infatti,ladi Marassi a: un pensiero davvero bellissimo per l’ex campione bianconero recentemente scomparso. Leggi su Calcionews24.com