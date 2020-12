Juventus Atalanta | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 13 dicembre 2020), big match della dodicesima giornata e secondo turno infrasettimanale di Serie A, andrà in scena mercoledì 16 dicembre 2020 all’Allianz Stadium di Torino. Come arrivano le due squadre? Entrambe sono reduci dalla qualificazione agli ottavi di Champions League:i bianconeri hanno compiuto l’impresa di battere il Barcellona al Camp Nou ottenendo il primo posto nel proprio girone, mentre i bergamaschi hanno espugnato il campo dell’Ajax, garantendosi per il secondo anno consecutivo l’accesso agli ottavi della massima competizione continentale. Le possibili scelte tecniche diFormazione pressochè scontata per Pirlo nel suo 4-4-2, con Szczczny in porta, in difesa giostreranno Cuadrado a destra, Alex Sandro a sinistra, con Bonucci e De Light in mezzo. A centrocampo, possibile ...