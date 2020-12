Juve, la dichiarazione d’amore di Dybala: “Amo questo club, cifre inventate” (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo aver ritrovato il gol, Dybala dichiara sul suo futuro alla Juve: “Amo questo club. L’ho sempre detto. Sono leale, i tifosi lo sanno” Il gol del pareggio, una prestazione migliore anche di quella di Cristiano Ronaldo, un percorso per recuperare se stesso e mettersi nuovamente al servizio della Juve. Questa volta al 100%, come questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo aver ritrovato il gol,dichiara sul suo futuro alla. L’ho sempre detto. Sono leale, i tifosi lo sanno” Il gol del pareggio, una prestazione migliore anche di quella di Cristiano Ronaldo, un percorso per recuperare se stesso e mettersi nuovamente al servizio della. Questa volta al 100%, comearticolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

