Jorge Lorenzo, evasione fiscale da oltre 850mila euro? (Di domenica 13 dicembre 2020) Jorge Lorenzo torna nel mirino del fisco spagnolo? Il nome del cinque volte campione della MotoGP sembra essere collegato a un'indagine dell'Audiencia Nacional spagnola. L'accusa, smentita categoricamente da Jorge Lorenzo, è di aver evaso i controlli fiscali per oltre 850.000 euro. Jorge Lorenzo durante i test di Yamaha a Portimao. Dopo un difficile 2020 Jorge dovrà affrontare un nuovo problema prima di iniziare al meglio il nuovo anno – Photo Credit: profilo ufficiale di Jorge Lorenzo Per Jorge Lorenzo le brutte notizie sembrano non finire in questo 2020. Dopo il deludente anno da tester (fortemente influenzato dal Covid-19) e l'addio con Yamaha, l'ex pilota ...

