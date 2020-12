Jane Birkin: "Care figlie, ecco la mia vita tragica e felice" (Di domenica 13 dicembre 2020) Il nuovo disco dell'attrice e cantante è una lettera a cuore aperto a Charlotte, Lou e Kate, scomparsa sette anni fa. "L'amore? È un valzer ballato con Gainsbourg" Leggi su quotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Il nuovo disco dell'attrice e cantante è una lettera a cuore aperto a Charlotte, Lou e Kate, scomparsa sette anni fa. "L'amore? È un valzer ballato con Gainsbourg"

Il nuovo disco dell’attrice e cantante è una lettera a cuore aperto a Charlotte, Lou e Kate, scomparsa sette anni fa. "L’amore? È un valzer ballato con Gainsbourg" ...

