Iva Zanicchi preoccupa i fan | “Non sto bene”

(Di domenica 13 dicembre 2020) Il mese scorso il pubblico italiano ha nutrito fortezione per Iva, che aveva contratto il Covid all’età di 80 anni. Insieme a lei erano risultati positivi gran parte dei suoi famigliari, tra i quali il fratello e la sorella. Quest’ultima e la cantante sono riuscite a debellare la malattia in nove giorni. Purtroppo l’altro caro componente della famiglia non è sopravvissuto. L’apprensione che i fan avevano dedicato ad Ivadurante la degenza per coronavirus nell’ospedale di Vimercate si è poi concentrata sul dolore che la star sta provando per l’inaspettata perdita del fratello. La drammatica notizia era giunta tramite il suo profilo Instagram: (Continua..) “Ti ho amato come un figlio”, aveva scritto con il cuore infranto. Ora è tornata a parlare della sua sofferenza. Di recente Iva ...