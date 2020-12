Italia zona rossa o arancione a Natale e Capodanno?/ Chiusi negozi, bar e ristoranti (Di domenica 13 dicembre 2020) Italia zona rossa o arancione a Natale e Capodanno? L'ipotesi del governo è di adottare il "modello Germania": Chiusi negozi, bar e ristoranti, su spostamenti... Leggi su ilsussidiario (Di domenica 13 dicembre 2020)? L'ipotesi del governo è di adottare il "modello Germania":, bar e, su spostamenti...

matteograndi : Però basta con disinformazione e qualunquismo. In Germania scattano misure perché crescita è esponenziale; in Itali… - repubblica : Natale e Capodanno, il governo valuta nuova stretta per otto giorni: Italia zona rossa o arancione nei festivi - Agenzia_Ansa : #Covid: il governo valuta Italia zona rossa o arancione nei giorni festivi #ANSA - ThisIsAcri : Il Governo valuta mini lockdown di 8 giorni a Natale: “Tutta Italia zona rossa” - dariamorgendof : Quindi adesso ci godiamo la cazzo di zona gialla perché sei permettete, siamo gli appestati d’Italia, almeno rispettiamo le regole. -