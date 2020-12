Italia zona rossa a Natale e Capodanno: l’ipotesi sul tavolo del governo. Deroga agli spostamenti per chi abita nei comuni più piccoli (Di domenica 13 dicembre 2020) Italia zona rossa, o al massimo arancione, nei giorni festivi e prefestivi del periodo natalizio ormai alle porte. Sarebbe questa l’ipotesi sul tavolo del governo: un irrigidimento delle misure anti contagio Coronavirus nei giorni più rischiosi. Insieme però, allo stesso tempo, anche a una Deroga specifica per gkli spostamenti per i piccoli comuni. Sarebbe questo l’esito della riunione dei capi delegazione che si è tenuta in serata a palazzo Chigi: regole analoghe quindi in tutto il territorio nazionale, e una stretta che permetta di scongiurare l’ipotesi sempre più quotata di una terza ondata. Per ulteriori dettagli sulle misure che verranno, si vuole aspettare l’incontro previsto ... Leggi su open.online (Di domenica 13 dicembre 2020), o al massimo arancione, nei giorni festivi e prefestivi del periodo natalizio ormai alle porte. Sarebbe questasuldel: un irrigidimento delle misure anti contagio Coronavirus nei giorni più rischiosi. Insieme però, allo stesso tempo, anche a unaspecifica per gkliper i. Sarebbe questo l’esito della riunione dei capi delegazione che si è tenuta in serata a palazzo Chigi: regole analoghe quindi in tutto il territorio nazionale, e una stretta che permetta di scongiuraresempre più quotata di una terza ondata. Per ulteriori dettsulle misure che verranno, si vuole aspettare l’incontro previsto ...

