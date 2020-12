Isola dei Famosi, Federica Lepanto si candida: “Ma non so se alla TV interesso ancora” (Di domenica 13 dicembre 2020) La nuova edizione de L’Isola dei Famosi dovrebbe partire (covid permettendo) nella prossima primavera e Federica Lepanto, vincitrice dell’ultimo Grande Fratello di Alessia Marcuzzi (e recentemente anche tentatrice di Temptation Island), ha deciso di usare i microfoni di Whiteissimo, programma di Lorenzo Amatulli su White Radio, per candidarsi. “Dopo il Grande Fratello credo di essere stata gestita male dalla mia agenzia, adesso è difficile tornare a lavorare perché ho perso tutti i contatti, ma da parte mia rimane sempre la possibilità di rimettersi in gioco. Farei L’Isola dei Famosi, ma non so se alla tv interessa ancora avermi”. Federica Lepanto ha vinto la sua edizione del Grande Fratello nel 2015 ... Leggi su biccy (Di domenica 13 dicembre 2020) La nuova edizione de L’deidovrebbe partire (covid permettendo) nella prossima primavera e, vincitrice dell’ultimo Grande Fratello di Alessia Marcuzzi (e recentemente anche tentatrice di Temptation Island), ha deciso di usare i microfoni di Whiteissimo, programma di Lorenzo Amatulli su White Radio, perrsi. “Dopo il Grande Fratello credo di essere stata gestita male dmia agenzia, adesso è difficile tornare a lavorare perché ho perso tutti i contatti, ma da parte mia rimane sempre la possibilità di rimettersi in gioco. Farei L’dei, ma non so setv interessa ancora avermi”.ha vinto la sua edizione del Grande Fratello nel 2015 ...

