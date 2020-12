"Io lavoro tutti i giorni". Clamoroso: Myrta Merlino infilza Teresa Bellanova, il dettaglio con cui il ministro si fa fuori da sola (Di domenica 13 dicembre 2020) Riavvolgere il nastro di qualche giorno, tornare nello studio de L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7, dove era ospite in collegamento il ministro dell'Agricoltura, la renziana Teresa Bellanova. Riavvolgere il nastro perché Il Tempo ha scovato una battuta della conduttrice contro l'esponente di Italia Viva. Battuta al curaro, molto velenosa. Collegata da Lecce, alle spalle della Bellanova si vedeva infatti un maestoso albero di Natale, pieno zeppo di luci: "Vedo un bell'albero di Natale", ha detto la Merlino. La quale, a stretto giro, ha rincarato: "Io ancora non l'ho fatto, lavoro tutti i giorni". E qui, con un po' di malizia (o forse anche senza), si coglie la frecciata: la Merlino ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Riavvolgere il nastro di qualche giorno, tornare nello studio de L'aria che tira, il programma disu La7, dove era ospite in collegamento ildell'Agricoltura, la renziana. Riavvolgere il nastro perché Il Tempo ha scovato una battuta della conduttrice contro l'esponente di Italia Viva. Battuta al curaro, molto velenosa. Collegata da Lecce, alle spalle dellasi vedeva infatti un maestoso albero di Natale, pieno zeppo di luci: "Vedo un bell'albero di Natale", ha detto la. La quale, a stretto giro, ha rincarato: "Io ancora non l'ho fatto,". E qui, con un po' di malizia (o forse anche senza), si coglie la frecciata: la...

AzzolinaLucia : Continua il lavoro del Ministero dell’Istruzione per consegnare alle scuole, per il prossimo anno scolastico, una p… - TgLa7 : #Locatelli, entro estate il vaccino a tutti in Italia ++ Per il grande lavoro e per la disponibilita' delle dosi - _Carabinieri_ : L’Arma rivolge un deferente pensiero al Lgt. C.S. Mario Mariani, deceduto per conseguenza del #COVID19. La sua prof… - Sabrina24989702 : RT @mgmaglie: Non venitemi a dire che l'opposizione non sta facendo il suo lavoro con coraggio e determinazione in nome e per conto dei cit… - Ambroeus_ : @vultrf Aveva chiuso bar e ristoranti, forse ha più senso chiudere tutto quando tutti sono a casa per vacanza, piut… -

Ultime Notizie dalla rete : lavoro tutti Anzio, Velia Fontana “Sindaco e giunta al lavoro tutti insieme per dare risposte a cittadini” InLiberaUscita.it Il sindaco: macché cementificazione Riporterò Pisa a 100mila abitanti Conti dopo le critiche sul piano strutturale con Cascina: «Lavoro a una città dove le auto restano fuori, si gira in bici e si vive il verde. Accordi in corso per le ex caserme, sbloccate le Torri di ... Spostamenti dal 21 dicembre al 7 gennaio: le regole per seconde case, amici e parenti Gli scienziati, questa volta, sono tutti d’accordo. I numeri della pandemia non consentono distrazioni, «non ci permettono di passare dalla fase di mitigazione a quella ... Conti dopo le critiche sul piano strutturale con Cascina: «Lavoro a una città dove le auto restano fuori, si gira in bici e si vive il verde. Accordi in corso per le ex caserme, sbloccate le Torri di ...Gli scienziati, questa volta, sono tutti d’accordo. I numeri della pandemia non consentono distrazioni, «non ci permettono di passare dalla fase di mitigazione a quella ...