Inter, Conte: "Siamo sott'acqua con l'elmetto. Grande risposta, ecco il piano B" (Di domenica 13 dicembre 2020) Le dichiarazioni dell'allenatore Antonio Conte al termine del match di Serie A tra Cagliari e Inter. Leggi su 90min (Di domenica 13 dicembre 2020) Le dichiarazioni dell'allenatore Antonioal termine del match di Serie A tra Cagliari e

Inter : ?? | FORMAZIONE Questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte per #CagliariInter! ?? #FORZAINTER ???? - Inter : Riascolta la conferenza stampa di Antonio conte alla vigilia di #CagliariInter - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Non era facile rimanere lucidi, ci abbiamo creduto fino in fondo' ??? Il pensiero di Antonio… - ilVero12 : Senza coppe #Conte non può fallire. Come la nella sua prima #Juventus 2011-12. #inter - cuoreinteristaa : RT @martib10_: Lo dico brutalmente e poi basta: se anche oggi state a dividervi in pro e contro Eriksen e pro e contro Conte, vi piace prop… -