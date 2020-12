Indonesia | islamista arrestato 18 anni dopo gli attentati a Bali

(Di domenica 13 dicembre 2020) La poliziana hauno dei massimi leader di un'organizzazionelegata ad Al Qaeda. In fuga da 18, Zulkarnaen era ricercato per il suo ruolo neglididel ...

ANSA Nuova Europa

La polizia indonesiana ha arrestato uno dei massimi leader di un'organizzazione islamista legata ad Al Qaeda. In fuga da 18 anni, Zulkarnaen era ricercato per il suo ruolo negli attentati di Bali del ...La polizia indonesiana ha arrestato uno dei leader dell'organizzazione islamista legata ad Al Qaeda Jemaah Islamiyah, ricercato per il suo ruolo negli attentati di Bali del 2002. L'ha reso noto domeni ...