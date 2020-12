In val Susa torna la protesta NoTav contro l'allargamento del cantiere. Tensione e bombe di carta: 2 feriti (Di domenica 13 dicembre 2020) Ancora tensioni in Val di Susa. Circa 250 attivisti no tav, incappucciati, hanno lanciato bombe carta e petardi contro le forze dell'ordine al cancello del sentiero 'Gallo-Romano' che sbarra l'accesso ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 13 dicembre 2020) Ancora tensioni in Val di. Circa 250 attivisti no tav, incappucciati, hanno lanciatoe petardile forze dell'ordine al cancello del sentiero 'Gallo-Romano' che sbarra l'accesso ...

