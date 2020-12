In Vacanza Su Marte, tornano Boldi e De Sica, ma il cinepanettone ormai è defunto (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo tante titubanze legate alla pandemia circa l’uscita, alla fine il cinepanettone è arrivato, non in sala ma on line. Non si chiama Natale Su Marte, come tradizione avrebbe voluto e s’era pensato, ma più genericamente In Vacanza Su Marte, forse per non dispiacere il produttore storico, Aurelio De Laurentiis – stavolta il film è targato Indiana, Cattleya e Warner. Perciò dal 13 dicembre su numerose piattaforme – Sky Primafila, Amazon Prime Video, Chili, Timvision, Infinity, Google Play, YouTube, Rakuten Tv e PlayStation Store – torna la formazione storica del genere: Neri Parenti in cabina di regia e Massimo Boldi e Christian De Sica protagonisti. I quali erano tornati in coppia già un paio di natali fa con Amici Come Prima. Quella però assomigliava più a una commedia ... Leggi su optimagazine (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo tante titubanze legate alla pandemia circa l’uscita, alla fine ilè arrivato, non in sala ma on line. Non si chiama Natale Su, come tradizione avrebbe voluto e s’era pensato, ma più genericamente InSu, forse per non dispiacere il produttore storico, Aurelio De Laurentiis – stavolta il film è targato Indiana, Cattleya e Warner. Perciò dal 13 dicembre su numerose piattaforme – Sky Primafila, Amazon Prime Video, Chili, Timvision, Infinity, Google Play, YouTube, Rakuten Tv e PlayStation Store – torna la formazione storica del genere: Neri Parenti in cabina di regia e Massimoe Christian Deprotagonisti. I quali erano tornati in coppia già un paio di natali fa con Amici Come Prima. Quella però assomigliava più a una commedia ...

