In Usa è il momento dei grandi elettori. Biden blinda la vittoria, Trump: "Non è finita"" (Di domenica 13 dicembre 2020) “L’America rischia di avere un presidente illegittimo. Ma la battaglia non è ancora finita”. Donald Trump, anche dopo la batosta ricevuta dalla Corte Suprema che ha spazzato via le ultime speranze di ribaltare il responso delle urne, dà l’impressione di non arrendersi alla sconfitta. Ma il dramma delle elezioni presidenziali Usa più controverse della storia è ormai ai titoli di coda, con il Collegio elettorale pronto ad eleggere ufficialmente nelle prossime ore Joe Biden nuovo presidente degli Stati Uniti. Un passaggio quest’ultimo che in tempi normali rappresenta poco più di una formalità, ma che quest’anno assume non solo un alto valore simbolico ma anche una rilevanza istituzionale senza precedenti. E non potrebbe essere diversamente dopo un’offensiva legale durata cinque settimane e portata avanti dalla Casa Bianca nel clamoroso ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 dicembre 2020) “L’America rischia di avere un presidente illegittimo. Ma la battaglia non è ancora”. Donald, anche dopo la batosta ricevuta dalla Corte Suprema che ha spazzato via le ultime speranze di ribaltare il responso delle urne, dà l’impressione di non arrendersi alla sconfitta. Ma il dramma delle elezioni presidenziali Usa più controverse della storia è ormai ai titoli di coda, con il Collegio elettorale pronto ad eleggere ufficialmente nelle prossime ore Joenuovo presidente degli Stati Uniti. Un passaggio quest’ultimo che in tempi normali rappresenta poco più di una formalità, ma che quest’anno assume non solo un alto valore simbolico ma anche una rilevanza istituzionale senza precedenti. E non potrebbe essere diversamente dopo un’offensiva legale durata cinque settimane e portata avanti dalla Casa Bianca nel clamoroso ...

