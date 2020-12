In Italia 484 decessi e 17.938 nuovi casi (Di domenica 13 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - Sono 17.938 i nuovi casi di Coronavirus, secondo i dati del Ministero della Salute, a fronte di 152.697 tamponi effettuati. I decessi, invece, sono 484 per un totale di 64.520 ... Leggi su gazzettadiparma (Di domenica 13 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - Sono 17.938 idi Coronavirus, secondo i dati del Ministero della Salute, a fronte di 152.697 tamponi effettuati. I, invece, sono 484 per un totale di 64.520 ...

Corriere : In Italia 17.938 nuovi casi e 484 morti in un giorno Il bollettino - TgrRai : #Covid_19 #Italia: oggi 17.938 nuovi positivi e 484 morti, con 152.697 tamponi eseguiti. Ieri erano stati 19.903 i… - Corriere : ?????? I dati di oggi - rcarangelo : RT @gabrillasarti2: Per dire !! Bollettino Coronavirus Italia, oggi 17.938 contagi e 484 morti per Covid: i dati di domenica 13 dicembre h… - Rosyfree74 : RT @Virus1979C: In Italia 17.938 nuovi casi in 24 ore. Calano i decessi (484), risale tasso di positività (11,7%). #coronavirus -