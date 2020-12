In arrivo nuove truffe per natale : attenzione a email o sms insoliti che parlano di un pacco in sospeso da ritirare (Di domenica 13 dicembre 2020) E’ arrivato il natale è con le restrizioni Covid molti si affidano ai siti on-line per acquisti e regali da recapitare ai propri cari in vista di nuove restrizioni sugli spostamenti. La scelta più comune è far recapitare il pacco tramite il leader delle vendite on line ovvero Amazon. Ma tanti si affidano anche a piccoli artigiani che hanno deciso di provare a vendere i propri prodotti sul web nella speranza di riuscire almeno a compensare i costi. Ma proprio a valle di questa difficile situazione molti ricevono pacchi inattesi da amici e partenti con “l’effetto sorpresa”. Ma proprio approfittando di questa situazione si insinuano le truffe tramite sms o email nelle quali vi comunicano che avete un pacco in sospeso da ritirare e per una serie di motivi ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 13 dicembre 2020) E’ arrivato ilè con le restrizioni Covid molti si affidano ai siti on-line per acquisti e regali da recapitare ai propri cari in vista direstrizioni sugli spostamenti. La scelta più comune è far recapitare iltramite il leader delle vendite on line ovvero Amazon. Ma tanti si affidano anche a piccoli artigiani che hanno deciso di provare a vendere i propri prodotti sul web nella speranza di riuscire almeno a compensare i costi. Ma proprio a valle di questa difficile situazione molti ricevono pacchi inattesi da amici e partenti con “l’effetto sorpresa”. Ma proprio approfittando di questa situazione si insinuano letramite sms onelle quali vi comunicano che avete unindae per una serie di motivi ...

infoiteconomia : Auto elettriche, nuove modalità di ricarica: in arrivo il Wallbox da 22 kW - ocveanselena : con l’addio di selin e alpecoso si sono chiuse due delle trame principali che ci portavamo dietro dall’inizio con… - Meira85253235 : @GiovanniToti Importanti medici di tutto il mondo parlano di reazioni avverse, gravi.Pandemie nuove in arrivo, appe… - filmpost_it : Le sinossi ufficiali delle 13 nuove serie tv targate Marvel, in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+.… - ffirefflies : RT @JurassicParkIT: Un'emozionante avventura vi aspetta: sei esploratori scoprono le meraviglie e i segreti di Isla Nublar. Scopri l'altra… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo nuove Covid: Cina, a Hong Kong in arrivo nuove restrizioni Agenzia ANSA Fico "niente ricatti, se cade il Governo vedo solo il voto"

ROMA (ITALPRESS) – "Non è tempo di ricatti. Se cadesse questo esecutivo, l'unica strada possibile sarebbe il voto. Le condizioni per una nuova maggioranza non ci sono". Così, in un'intervista al quoti ...

Virus: in arrivo gli aiuti alimentari Distribuzione prima di Natale

Lo assicura il sindaco Borghini «Stiamo identificando soggetti e famiglie ai quali destinarli» E poi la raccomandazione «Nessuno abbassi la guardia» ...

ROMA (ITALPRESS) – "Non è tempo di ricatti. Se cadesse questo esecutivo, l'unica strada possibile sarebbe il voto. Le condizioni per una nuova maggioranza non ci sono". Così, in un'intervista al quoti ...Lo assicura il sindaco Borghini «Stiamo identificando soggetti e famiglie ai quali destinarli» E poi la raccomandazione «Nessuno abbassi la guardia» ...