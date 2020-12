Il voto, la guida, lo stadio: sono arrivati davvero i diritti per le donne in Arabia Saudita? (Di domenica 13 dicembre 2020) Cinque anni fa arrivava dall’Arabia Saudita la notizia del primo storico voto delle donne che potevano eleggere ed essere elette, nelle amministrative. Questo almeno secondo l’annuncio. È un diritto che è ancora in vigore, come gli altri arrivati negli ultimi anni: dalla possibilità di guidare a quella di andare allo stadio. Diritti reali o di facciata? Leggi su vanityfair (Di domenica 13 dicembre 2020) Cinque anni fa arrivava dall’Arabia Saudita la notizia del primo storico voto delle donne che potevano eleggere ed essere elette, nelle amministrative. Questo almeno secondo l’annuncio. È un diritto che è ancora in vigore, come gli altri arrivati negli ultimi anni: dalla possibilità di guidare a quella di andare allo stadio. Diritti reali o di facciata?

Cinque anni fa arrivava per le donne il diritto di voto alle amministrative in Arabia Saudita. Riforme di facciata o vere conquiste?

Anche la Corte Suprema gela Trump: respinto il ricorso per ribaltare il voto Sostenitori in marcia su Washington

"Abbiamo appena iniziato a combattere!!!.". Donald Trump non si arrende. Ieri ha salutato così su Twitter i sostenitori in marcia su Washington per protestare contro l’elezione di Joe Biden e la decis ...

