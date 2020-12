Il segreto anticipazioni | il ritorno di Emilia a Puente Viejo sconvolge Francisca

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 13 dicembre 2020) Che cosa succederà nella puntata de Ilin onda domani, 14 dicembre 2020? Arrivano come sempre le nostrecon le ultime news da! Come avrete visto nonostante tutto, fervono i preparativi per il matrimonio di Adolfo e Rosa. Isabel proprio non ce l’ha fatta a convincere suo figlio a non sposare la ragazza. Neppure i suoi racconti sono serviti a far desistere Adolfo dalla decisione. Il giovane del resto lo fa solo perchè Rosa è incinta… Di fronte a tutti i loro cari e mettendo da parte i brutti ricordi, Rosa e Adolfo suggellano il loro amore con un bacio che li terrà insieme per sempre. Rosa non potrebbe essere più felice dopo aver raggiunto il suo obiettivo e aver avuto la meglio su sua sorella Marta. Il matrimonio si è celebrato e adesso una nuova famiglia è nata. Isabel stenta a ...