Il ricordo – Quando Maradona benedì l’arrivo di Lozano al Napoli (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Mi aspetto molto da lui. Lo adoro, con lui il Napoli partirà in vantaggio per un po’ di tempo”. Una benedizione quella di Diego Armando Maradona, che commentava così l’approdo del messicano in maglia azzurra nel agosto del 2019. Dopo una prima stagione negativa, Lozano sembra un altro calciatore rispetto a quello visto in campo lo scorso anno. È rinato, ha scavalcato in fretta le gerarchie del Napoli: dalla panchina a uno dei protagonisti di questo avvio di stagione. Da crac a scarto doveva esserci una via di mezzo ed “el Chucky” ha saputo imboccarla con intelligenza seguendo i consigli di Rino Gattuso. Anche contro la Sampdoria le sue accelerate a destra, il suo continuo puntare l’uomo, alla fine hanno scardinato la difesa blucerchiata. Non è un caso che entrambi i ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Mi aspetto molto da lui. Lo adoro, con lui ilpartirà in vantaggio per un po’ di tempo”. Una benedizione quella di Diego Armando, che commentava così l’approdo del messicano in maglia azzurra nel agosto del 2019. Dopo una prima stagione negativa,sembra un altro calciatore rispetto a quello visto in campo lo scorso anno. È rinato, ha scavalcato in fretta le gerarchie del: dalla panchina a uno dei protagonisti di questo avvio di stagione. Da crac a scarto doveva esserci una via di mezzo ed “el Chucky” ha saputo imboccarla con intelligenza seguendo i consigli di Rino Gattuso. Anche contro la Sampdoria le sue accelerate a destra, il suo continuo puntare l’uomo, alla fine hanno scardinato la difesa blucerchiata. Non è un caso che entrambi i ...

