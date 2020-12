Il post gara di Atalanta-Fiorentina: la parola ai tecnici (Di domenica 13 dicembre 2020) Nel post gara di Atalanta-Fiorentina sono intervenuti ai microfoni Gian Piero Gasperini e Cesare Prandelli. Cosa avrà detto Gasperini? Soddisfazione per il tecnico dei bergamaschi dopo la convincente vittoria contro la Fiorentina. “Quest’anno la Champions c’è stata ogni settimana e questo influisce sul campionato dove trovi squadre più fresche. Abbiamo fatto per questo qualche gara sottotono. Adesso per un paio di mesi ci sarà solo la Serie A e contiamo di fare meglio del recente passato”.Ha sorpreso la panchina per 90? di Papu Gomez, ma il tecnico non semra aver dato molto peso. L’argentino aveva giocato più di tutti e che con la nuova formula la squadra ha subito meno gol, ma è rimasta comunque produttiva. Una separazione possibile a gennaio tra Gomez e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 13 dicembre 2020) Neldisono intervenuti ai microfoni Gian Piero Gasperini e Cesare Prandelli. Cosa avrà detto Gasperini? Soddisfazione per il tecnico dei bergamaschi dopo la convincente vittoria contro la. “Quest’anno la Champions c’è stata ogni settimana e questo influisce sul campionato dove trovi squadre più fresche. Abbiamo fatto per questo qualchesottotono. Adesso per un paio di mesi ci sarà solo la Serie A e contiamo di fare meglio del recente passato”.Ha sorpreso la panchina per 90? di Papu Gomez, ma il tecnico non semra aver dato molto peso. L’argentino aveva giocato più di tutti e che con la nuova formula la squadra ha subito meno gol, ma è rimasta comunque produttiva. Una separazione possibile a gennaio tra Gomez e ...

