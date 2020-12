Il pomodoro come medicina contro il Parkinson (Di domenica 13 dicembre 2020) Non è cosa nuova usare colture comuni e altre piante per generare molecole utilizzate per procedure terapeutiche. Ad esempio, grazie a una nuova mutazione, una pianta del tabacco originaria dell’Australia è stata progettata per produrre di tutto, dai vaccini contro l’influenza e la poliomielite alle proteine ??antinfiammatorie umane. Ora, i ricercatori del John Innes Centre (JIC) nel Regno Unito hanno utilizzato lo stesso approccio per trasformare i pomodori in biofabbriche produttrici di medicinali. La ragione per la scelta di questa particolare pianta è che può essere facilmente coltivata nella maggior parte del mondo, fornendo così un modo economico e facile per ottenere medicinali essenziali che altrimenti potrebbero essere difficili da reperire in alcune regioni. “L’idea è che puoi coltivare pomodori con relativamente ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Non è cosa nuova usare colture comuni e altre piante per generare molecole utilizzate per procedure terapeutiche. Ad esempio, grazie a una nuova mutazione, una pianta del tabacco originaria dell’Australia è stata progettata per produrre di tutto, dai vaccinil’influenza e la poliomielite alle proteine ??antinfiammatorie umane. Ora, i ricercatori del John Innes Centre (JIC) nel Regno Unito hanno utilizzato lo stesso approccio per trasformare i pomodori in biofabbriche produttrici dili. La ragione per la scelta di questa particolare pianta è che può essere facilmente coltivata nella maggior parte del mondo, fornendo così un modo economico e facile per ottenereli essenziali che altrimenti potrebbero essere difficili da reperire in alcune regioni. “L’idea è che puoi coltivare pomodori con relativamente ...

