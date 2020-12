Il Parma pareggia 2-2 a San Siro e rallenta la fuga del Milan (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Parma di Liverani quasi firma l’impresa della giornata. Va in vantaggio di due gol a San Siro ma viene raggiunto nel recupero da un diagonale di sinistro di Theo Hernandez autore di una doppietta. Il Parma rallenta comunque la fuga dei rossoneri (anche stasera privi di Ibrahimovic) che salgono a 27 punti, con l’Inter a 24, Napoli e Juventus a 23. Ma il Napoli ha un punto di penalizzazione che il Coni potrebbe togliere oltre alla possibile ripetizione della partita con la squadra di Pirlo. In quel caso il Napoli sarebbe a 24 con un match da recuperare. Intanto mercoledì sera c’è Inter-Napoli decisamente sfida scudetto. La squadra di Liverani ha avuto un po’ di fortuna, visto che la squadra di Pioli ha colpito quattro volte i legni: tre volte con Calhanoglu e una con Diaz. I parmensi hanno disputato ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 dicembre 2020) Ildi Liverani quasi firma l’impresa della giornata. Va in vantaggio di due gol a Sanma viene raggiunto nel recupero da un diagonale di sinistro di Theo Hernandez autore di una doppietta. Ilcomunque ladei rossoneri (anche stasera privi di Ibrahimovic) che salgono a 27 punti, con l’Inter a 24, Napoli e Juventus a 23. Ma il Napoli ha un punto di penalizzazione che il Coni potrebbe togliere oltre alla possibile ripetizione della partita con la squadra di Pirlo. In quel caso il Napoli sarebbe a 24 con un match da recuperare. Intanto mercoledì sera c’è Inter-Napoli decisamente sfida scudetto. La squadra di Liverani ha avuto un po’ di fortuna, visto che la squadra di Pioli ha colpito quattro volte i legni: tre volte con Calhanoglu e una con Diaz. I parmensi hanno disputato ...

roc967 : Il Parma pareggia per caso. #MilanParma - napolista : Il Parma pareggia 2-2 a San Siro e rallenta la fuga del Milan Va in vantaggio di due reti e poi viene raggiunto da… - ToniVulta : Il #Milan pareggia in rimonta da 0-2 a 2-2 vs il #Parma che come contro L #Inter si fa rimontare.#milan rimane prim… - mike_naples26 : Ok lo dico. Il Parma pareggia e convince - scvglia : RT @Gio16697: @tripalosky99 @PieEnne parlo in generale, è da inizio anno che l'inter vince o pareggia in rimonta le partite negli ultimi mi… -

