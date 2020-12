Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni | ADELAIDE contro VITTORIO e i suoi parenti

Leggi su tvsoap

(Di domenica 13 dicembre 2020) Si avvicina il Natale anche ale, state pur certi, che i colpi di scena saranno dietro l’angolo! Abbiamo già scoperto del ritorno di Giuseppe Amato (Nicola Rignanese), non proprio accolto felicemente dalla sua famiglia, dunque sembra che queste feste siano cosparse di una leggere nota di malinconia soprattutto per Agnese (Antonella Attili) e Armando (Pietro Genuardi) che dovranno nascondere il loro amore. Leggi anche: Tempesta d’amore,tedesche: MAJA e FLORIAN (nuovi protagonisti) si baciano! Come ci segnalano gli spoiler, vedremo un Natale alternativo anche in casa Cattaneo: mentre Silvia (Marta Richeldi) rimarrà in casa con la zia Ernesta (Pia Engleberth) e Stefania (Grace Ambrose), Luciano (Giorgio Lupano) invece proverà ad essere felice con la sua nuova famiglia composta da ...