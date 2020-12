Il Napoli soffre la Sampdoria nel primo tempo, poi Gattuso lancia Lozano e Petagna e ribalta il risultato (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Napoli ha bisogno di prendere uno schiaffone per svegliarsi contro la Sampdoria. primo tempo abulico, con partenopei forse stanchi per la sfida con la Real Sociedad, che vanno sotto con gli ospiti per una bella conclusione di Jankto dopo un buco di Di Lorenzo. Poi Gattuso fa entrare nella ripresa Lozano e Petagna che ribaltano la gara e consentono al Napoli di portarsi al terzo posto. La qualitàdella rosa alla lunga fa la differenza e la Samp torna a casa senza lasciarsi la faccia: risultato finale 2-1. Gattuso l'ha vinta con i cambi. Decidono infatti Lozano (entrato al posto di Politano al 46') e Petagna (in campo per Fabian Ruiz anche lui a inizio ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Ilha bisogno di prendere uno schiaffone per svegliarsi contro laabulico, con partenopei forse stanchi per la sfida con la Real Sociedad, che vanno sotto con gli ospiti per una bella conclusione di Jankto dopo un buco di Di Lorenzo. Poifa entrare nella ripresacheno la gara e consentono aldi portarsi al terzo posto. La qualitàdella rosa alla lunga fa la differenza e la Samp torna a casa senza lasciarsi la faccia:finale 2-1.l'ha vinta con i cambi. Decidono infatti(entrato al posto di Politano al 46') e(in campo per Fabian Ruiz anche lui a inizio ...

