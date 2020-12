Il Napoli deve scegliere tra il demone dell’ambizione e la rassicurazione liturgica dello spogliatoio (Di domenica 13 dicembre 2020) Napoli, Refugium Abatarum. È comprensibile il senso di empatia che questo tempo di avvento suggerisce ma, per seguire l’aneddoto riportato da Gattuso, ci sono stati e ci saranno sempre momenti fondamentali in cui bisognerà scegliere tra lo stare con Ibrahimovic e accettarne l’ira funesta o sostare in preghiera con Abate e condividerne fraternamente l’inferno. Il Napoli deve scegliere cosa vuole rappresentare. Prima di tutto a se stesso. Finora, più di una volta, si è trovato in bilico tra il demone dell’ambizione e l’angelo della rassicurazione liturgica dello spogliatoio. Il calcio, almeno fino a quando si gioca con i piedi, prediligerebbe coloro che dei piedi sanno cosa fare. Certo scalda il cuore, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 dicembre 2020), Refugium Abatarum. È comprensibile il senso di empatia che questo tempo di avvento suggerisce ma, per seguire l’aneddoto riportato da Gattuso, ci sono stati e ci saranno sempre momenti fondamentali in cui bisogneràtra lo stare con Ibrahimovic e accettarne l’ira funesta o sostare in preghiera con Abate e condividerne fraternamente l’inferno. Ilcosa vuole rappresentare. Prima di tutto a se stesso. Finora, più di una volta, si è trovato in bilico tra ile l’angelo della. Il calcio, almeno fino a quando si gioca con i piedi, prediligerebbe coloro che dei piedi sanno cosa fare. Certo scalda il cuore, ...

napolista : Il Napoli deve scegliere tra il demone dell’ambizione e la rassicurazione liturgica dello spogliatoio L’aneddoto d… - Giovann22002659 : Luigi di Maio pensa alla partita di calcio della pace a Napoli tra le nazionali italia e Inghilterra e Argentina de… - Marco77018284 : @SoldatoDoc @Augusto76465897 @capuanogio Non capite niente di come funziona in Serie A, la lotta scudetto deve esse… - Tony19260596 : @SpudFNVPN Chiedo scusa a hysaj, lui deve essere il padrone indiscusso del ruolo, Di Lorenzo mi spiace per lui non… - SarnaDario : RT @v_schiavo: CONFESERCENTI NAPOLI, ACCESO L’ALBERO DI NATALE IN PIAZZA DEL PLEBISCITO Il presidente Vincenzo Schiavo: «Rappresenta la luc… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli deve Schwoch:"Il Napoli deve avere più personalità" Il Napoli Online Coronavirus, code e assembramenti per lo shopping di Natale Da Milano a Napoli, passando per Roma ... I vigili, per salvaguardare la salute pubblica, hanno dovuto procedere al momentaneo isolamento, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, dell'area ... Il Napoli deve scegliere tra il demone dell’ambizione e la rassicurazione liturgica dello spogliatoio L'aneddoto di Gattuso su Abate e Ibrahimovic è quanto mai attuale e Lozano con la sua verticalità rimane uno dei vizi capitale ... Da Milano a Napoli, passando per Roma ... I vigili, per salvaguardare la salute pubblica, hanno dovuto procedere al momentaneo isolamento, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, dell'area ...L'aneddoto di Gattuso su Abate e Ibrahimovic è quanto mai attuale e Lozano con la sua verticalità rimane uno dei vizi capitale ...