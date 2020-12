Il Milan pareggia dopo quattro legni! Doppietta di Theo per la doppia rimonta sul Parma (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Milan riesce ad evitare la sconfitta nel recupero, dopo una serata stregata, che l’ha visto vicino al primo tonfo in campionato. I rossoneri ringraziano Theo Hernandez, autore della Doppietta che ha rimontato i ducali. quattro legni (tre di Calhanoglu, uno di Brahim Diaz), un gol annullato a Castillejo, addirittura sotto di due gol prima del colpo di testa di Theo Hernandez che ha riacceso le speranze e poi impattato la gara al 90? con un bel sinistro. Il Parma era passato in vantaggio al 13’ con Hernani bravo a colpire dopo una discesa di Gervinho a sinistra bravi a saltare un indeciso Kalulu (subentrato poco prima a Gabbia, ko per un problema al ginocchio). Da lì l’arrembaggio Milan con un gol annullato a ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Ilriesce ad evitare la sconfitta nel recupero,una serata stregata, che l’ha visto vicino al primo tonfo in campionato. I rossoneri ringrazianoHernandez, autore dellache hato i ducali.legni (tre di Calhanoglu, uno di Brahim Diaz), un gol annullato a Castillejo, addirittura sotto di due gol prima del colpo di testa diHernandez che ha riacceso le speranze e poi impattato la gara al 90? con un bel sinistro. Ilera passato in vantaggio al 13’ con Hernani bravo a colpireuna discesa di Gervinho a sinistra bravi a saltare un indeciso Kalulu (subentrato poco prima a Gabbia, ko per un problema al ginocchio). Da lì l’arrembaggiocon un gol annullato a ...

