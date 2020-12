Il medico risponde: Mancanza di respiro, la Dispnea (Di domenica 13 dicembre 2020) “Il medico risponde” Mancanza di respiro, la Dispnea DOMANDA Dottore buonasera, lei molto bravo veramente bravissimo e gentilissimo.Io mi sentire male perchè o problema di difficoltà a respirare cualche volta,si cualche volta o Mancanza di respiro di aria di fiato,come si chiama dipnea insomma mi pare che a detto il mio dottore la amica mia, che così chiama cuesta malattia e non so se scritto bene io la parola .Mi dice cualche cosa anche lei?Molte cose tutto perfavore, non sento tanto bene e tiste per cuesta malattia dipnea di respiro. Grazie veramente tanto e molto gentile e preciso lei,ok allora aspetto di leggere io, ok.Grazie felice serata dottore a lei e tuutta sua famiglia gentile.Yelena Bogolyubova RISPOSTA A cura del Dr. ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 13 dicembre 2020) “Ildi, laDOMANDA Dottore buonasera, lei molto bravo veramente bravissimo e gentilissimo.Io mi sentire male perchè o problema di difficoltà a respirare cualche volta,si cualche volta odidi aria di fiato,come si chiama dipnea insomma mi pare che a detto il mio dottore la amica mia, che così chiama cuesta malattia e non so se scritto bene io la parola .Mi dice cualche cosa anche lei?Molte cose tutto perfavore, non sento tanto bene e tiste per cuesta malattia dipnea di. Grazie veramente tanto e molto gentile e preciso lei,ok allora aspetto di leggere io, ok.Grazie felice serata dottore a lei e tuutta sua famiglia gentile.Yelena Bogolyubova RISPOSTA A cura del Dr. ...

Ultime Notizie dalla rete : medico risponde Il medico Oliviero attacca Le Iene e riparte con le sue teorie: le mascherine persino dannose | VIDEO LE IENE Brescia, Santiago del Cile poi Benevento, la dottoressa friulana in azione contro il Covid: "Tanti giovani contagiati"

Elisa Nanino, 34 anni di Reana del Rojale, si è offerta volontaria per partire con la Protezione civile. Ad aprile ha assistito gli anziani in una Rsa lombarda, ora lavora in Campania. Dopo la sua par ...

Covid, a Legnano muore un altro medico: è il 251esimo

Lascia la moglie Ornella e i loro due figli: Giulia e Daniele. Covid, a Legnano muore un altro medico: è 251esimo. Il medico era risultato positivo al Covid a inizio novembre. I ...

