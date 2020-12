Il Mattino: le figlie di Maradona, Dalma e Giannina, sono state dichiarate “parti lese” (Di domenica 13 dicembre 2020) Procedono le indagini sulla morte di Maradona, tese a capire se vi sia una qualche negligenza da parte dei due medici che lo seguivano come causa della sua scomparsa. Intanto non si placa neanche la battaglia legale per l’eredità di Diego. Dopo le voci uscite nei giorni scorsi di un’azione legale che l’ex compagna di Maradona, Rocio Oliva, avrebbe avviato prima del decesso di Diego per ottenere un “risarcimento” dopo i sei anni trascorsi al suo fianco, la stessa Oliva ha commentato così: «Questo non è il momento, non sto pensando alla successione». La novità più importante, riporta oggi il Mattino, è quella relativa alle due figlie di Maradona Le due figlie Dalma e Gianinna sono state ammesse come“parti ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 dicembre 2020) Procedono le indagini sulla morte di, tese a capire se vi sia una qualche negligenza da parte dei due medici che lo seguivano come causa della sua scomparsa. Intanto non si placa neanche la battaglia legale per l’eredità di Diego. Dopo le voci uscite nei giorni scorsi di un’azione legale che l’ex compagna di, Rocio Oliva, avrebbe avviato prima del decesso di Diego per ottenere un “risarcimento” dopo i sei anni trascorsi al suo fianco, la stessa Oliva ha commentato così: «Questo non è il momento, non sto pensando alla successione». La novità più importante, riporta oggi il, è quella relativa alle duediLe duee Gianinnaammesse come...

