Il governo valuta nuovi divieti alla circolazione: convocata per stasera una riunione d’urgenza (Di domenica 13 dicembre 2020) Il governo ha convocato una riunione d’urgenza per la serata di oggi, 13 dicembre, con i capi delegazione per valutare «l’adozione di nuove misure che garantiscano il contenimento dei contagi». La notizia arriva dopo un vertice tra i ministri del Partito democratico, i capigruppo di Camera e Senato, il segretario dem Nicola Zingaretti e il suo vice Andrea Orlando. Sul tavolo ci sarebbe non solo una valutazione sulle possibili deroghe agli spostamenti a Natale, ma anche l’introduzione di nuove misure restrittive sulla circolazione delle persone. Nel pomeriggio di oggi, sulla scia delle immagini degli assembramenti arrivate da diverse città d’Italia, da Milano a Torino, da Bologna a Roma, il Pd ha chiarito: «Le misure del governo stanno funzionando. Malgrado questo, ... Leggi su open.online (Di domenica 13 dicembre 2020) Ilha convocato unaper la serata di oggi, 13 dicembre, con i capi delegazione perre «l’adozione di nuove misure che garantiscano il contenimento dei contagi». La notizia arriva dopo un vertice tra i ministri del Partito democratico, i capigruppo di Camera e Senato, il segretario dem Nicola Zingaretti e il suo vice Andrea Orlando. Sul tavolo ci sarebbe non solo unazione sulle possibili deroghe agli spostamenti a Natale, ma anche l’introduzione di nuove misure restrittive sulladelle persone. Nel pomeriggio di oggi, sulla scia delle immagini degli assembramenti arrivate da diverse città d’Italia, da Milano a Torino, da Bologna a Roma, il Pd ha chiarito: «Le misure delstanno funzionando. Malgrado questo, ...

